BALIKESİR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:53

Ayhan Şahenk Kültür Merkezi yenileniyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi Edremit Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi’nde bulunan Ayhan Şahenk Kültür Merkezi tadilat çalışmaları ile baştan sona yenileniyor.Edremit Belediyesi bünyesinde ki tesislerin vatandaşların daha iyi yararlanabilmesi...

Ayhan Şahenk Kültür Merkezi yenileniyor
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Edremit Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi’nde bulunan Ayhan Şahenk Kültür Merkezi tadilat çalışmaları ile baştan sona yenileniyor.

Edremit Belediyesi bünyesinde ki tesislerin vatandaşların daha iyi yararlanabilmesi için bakım onarım ve düzenlemeleri yapılıyor. Altınoluk Mahallesi’nde uzun yılladır hizmet veren yıpranan Ayhan Şahenk Kültür Merkezi Belediye Başkanı Kamil Saka’nın talimatları baştan sona yenileniyor. Çatısı başta olmak üzere iç düzenlemeleri ile baştan sona yenilenen kültür merkezi modern bir hale getiriliyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’nde başladığımız tadilat ve onarım çalışmalarında söz verdiğimiz gibi kısa süre içerisinde bitme aşamasına geldik. Belirlediğimiz eksiklikler doğrultusunda başlattığımız çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’ni yurttaşlarımızın hizmetine tekrar sunacağız” dedi.
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