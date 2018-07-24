BALIKESİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:22

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer’den ATO’nun yeni yönetimine anlamlı ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği seçimlerde yeni yönetimini belirleyen Ticaret Odası’na; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından nazik bir ziyarette bulunuldu.Belediye Başkanlığı görevine...

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer'den ATO'nun yeni yönetimine anlamlı ziyaret
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği seçimlerde yeni yönetimini belirleyen Ticaret Odası’na; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından nazik bir ziyarette bulunuldu.

Belediye Başkanlığı görevine seçilmeden önce Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı’nı yürüten Rahmi Gençer’in, ATO’nun yeni yönetimine yönelik gerçekleştirdiği ziyaret sohbet tadında gerçekleşti.

ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın öncülüğünde; ATO’nun tüm yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette; Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Ticaret Odası’nın her yıl ortaklaşa düzenledikleri geleneksel Zeytin Hasat Günleri etkinliğinin detayları görüşüldü.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Gençer, ATO’nun yeni yönetimine başarılar diledikten sonra, bu yıl 14.sü düzenlenecek olan Zeytin Hasat Günleri etkinliğinin geçmiş yıllara kıyasla daha da kapsamlı olarak gerçekleştirilmesi için Ayvalık Belediyesi olarak gereken tüm desteği vereceklerini söyledi.

ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ise Ayvalık Ticaret Odası ile Ayvalık Belediyesi tarafından ortaklaşa Ekim sonu, Kasım ayı başında düzenlenen Zeytin Hasat Günleri’nin ilçenin en önemli simgesel değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu değerli geleneğin sürdürüleceğini kaydetti.
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