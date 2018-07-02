Ayvalık Belediyesi vatandaşların talebini anında yerine getirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin plajlarıyla dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtının, gece saatlerinde karanlık olması ve görünmemesi üzerine vatandaşlar heykelin etrafının aydınlatılmasını isteyince,...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin plajlarıyla dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtının, gece saatlerinde karanlık olması ve görünmemesi üzerine vatandaşlar heykelin etrafının aydınlatılmasını isteyince, Ayvalık Belediyesi de hemen harekete geçerek bu talebi yerine getirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in talimatıyla harekete geçen ekipler, meydandaki Atatürk anıtının etrafını projektörler monte ederek aydınlattı. Meydanı aydınlatan UEDAŞ’a ait aydınlatma direğinin ise enerji nakil hatlarının yer altına taşınmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından devreye girmesiyle anıtın etrafının daha da fazla ışıl ışıl olacağı belirtildi.Sarımsaklı sakinleri ise anıtın aydınlatılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, duyarlılığı nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e teşekkür ettiler.