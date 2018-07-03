Ayvalık HEM’den Hacıveliler de anlamlı sergi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Hak Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Hacıveliler Mahallesi’nde açılan el sanatları kursu tamamlandı. Kursun sonunda açılan sergide köylü kadınlar yaptıkları el becerilerini katılımcıların beğenisine sundu.

Yıl içerisinde açtığı çeşitli kurslarla her kesimden vatandaşa ulaşan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi’nin Hacıveliler mahallesinde açmış olduğu iğne oyası kursu sene sonu sergisi yapıldı. İlknur Geçgin danışmanlığında yıl boyunca el emeği ürünleri hazırlayan kursiyerlerin ürünleri ilk kez böyle bir çalışmanın içinde olmasına rağmen beğeni topladı. Sergi açılışı öncesi Hacıveliler mahallesinde açılan okuma-yazma kursuna katılan ve başarılı olan kursiyerlere belgeleri Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce tarafından verildi.