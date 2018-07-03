Ayvalık HEM’den Türk Halk Müziği Kursu Yaz Konseri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ilçenin tanınmış müzik öğretmeni Namık Arslan’ın danışmanlığında Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Türk Halk Müziği Kursu Yaz Konseri anfi tiyatroda gerçekleşti.
Türk Halk Müziği tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz konserde, solo ve koro halinde türkü performanslarını büyük bir başarıyla sergileyen kursiyerler, izleyenlerden tam not aldı.Gecenin sonunda Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur, gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek günün anısına Şef Namık Arslan’a plaket takdim etti.