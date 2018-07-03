Ayvalık HEM’den Türk Halk Müziği Kursu Yaz Konseri

Gecenin sonunda Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur, gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek günün anısına Şef Namık Arslan’a plaket takdim etti.

Türk Halk Müziği tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz konserde, solo ve koro halinde türkü performanslarını büyük bir başarıyla sergileyen kursiyerler, izleyenlerden tam not aldı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.