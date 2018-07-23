BALIKESİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39

Ayvalık Polisi’nde nöbet değişimi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Gönen İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun getirildi. Görevine başlayan Müdür Coşkun’un disiplinli ve insancıl tavırları dikkatlerden kaçmazken, Ayvalık’ın eski...

Ayvalık Polisi'nde nöbet değişimi
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Gönen İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun getirildi. Görevine başlayan Müdür Coşkun’un disiplinli ve insancıl tavırları dikkatlerden kaçmazken, Ayvalık’ın eski İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır’ın ise Balıkesir Merkez’de görevlendirildiği öğrenildi.

Daha önce Balıkesir Merkez ile Bandırma’da Asayiş Amirliği ve Gönen’de de İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Turgut Coşkun, muhabirimize yaptığı açıklamada, Ayvalık’ta görev yaptığı sürece polisin daha çok halkın arasında ve asayiş olaylarında da çok daha etkin olacağını vurguladı.

1972 yılında Düzce’de doğan, evli ve 2 çocuk babası olup, 24 yıldan bu yana Türk Emniyet Teşkilatı’nda içinde yer alan Coşkun, “Allah’ın izniyle bundan böyle Ayvalık’ta da vatandaşlarımızın, devletimizin birlik ve bekasının yanı sıra vatandaşımızın can ve mal güvenliğini en üst noktada sağlamak üzere çalışacak, bu yönde de yoğun bir çaba içerisinde koşturacağız.” diye konuştu.
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