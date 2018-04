Ayvalık şenliklere hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 1900’lü yıllardan bu yana Karadağ’dan gelen Boşnak Türklerinin yaşadığı Küçüköy Mahallesi bu yıl da gerçekleştirilecek. 3. Küçükköy Teferiç Şenlik’nde hem Küçükköy hem de Boşnak kültürü tanıtılacak.

Yurt genelinde restore edilen evleri ve sokaklarıyla ile kendine has kültürüyle son yıllarda dikkat çeken Küçükköy’ün; Boşnak Kültürü Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi işbirliği Teferiç Şenlikleri’yle birlikle kent turizmi farklı bir boyut kazanması yapılan çalışamalar dikkat çekiyor.

İlk iki yıl yapılan Boşnak kültürünün yaşadığı süreç, hazırlanan sempozyumlarla anlatılırken, kendine has folklorik müzikleri, kıyafetleri ve en önemlisi yöresel malzemelerle hazırlanan mutfağı, kent meydanında hazırlandı ve katılımcıların beğenisine sunuldu. Bu yıl ki programda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dopdolu.

Şenlik bu yıl 5 Mayıs Perşembe günü saat 11.30’de Küçükköy Meydanı’na Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün açılışıyla yapılacak.

Ünlü müzik grubu Tapani çaldığı yöresel ezgilerle etkinliği hareketlendirilecek. Küçükköy Meydanı’nda Boşnak Halk Oyunları Gösterisi sunulacak. Eşsiz mutfağı ile Küçükköy Mutfağı ve El Emekleri Sergileri açılacak ve birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sunulacak. Boşnak Kültürünü yansıtan kendine has yöresel kıyafetlerin olacağı bir defile de etkinliğe apayrı bir renk katacak. Gün boyunca tüm sokaklarda yöresel müzikler çalınarak, misafirlere küçük sürprizler yapılacak.

Aynı günün akşamında ise saat 21.00’da ise ünlü müzik gurubu Karmakeş Band sahne alacak.

Başkan Gençer , “Gelin baharın coşkusunu hep birlikte yaşayalım”

Şenliklere baharı sevgiyi, kardeşliği, mutluluğu ve dayanışmayı seven herkesi davet ettiklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık’ın her köşesinin balkan kültürünün, Anadolu’nun izlerini ve değerlerini taşıyan Küçükköy Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri Teferiç Şenlikleri’nde Anadolu Mozaiğinin tüm kültürel değerlerini kucaklamayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Gençer, “Kültürü dolu dolu olan, çok kültürü bir arada bulunduran ve bunları hep beraber bir hoşgörü içinde yaşatan, Cumhuriyetin kurulduğu günden beri, bu süreci devam ettiren Ayvalık’ta bu şenlikleri her yıl yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir millet kendi kültürünü unutmamalı. Kendi kültürümüzü, bu zenginliklerimizi yaşadığımız takdirde bu Cumhuriyet’e daha fazla sahip çıkarız. Çünkü bu Cumhuriyet, Osmanlı topraklarından dağılmış Türkleri ve Müslümanları bu coğrafyada toplamıştır. Günümüzde ise, Bütünşehir yasası, ekonomik olarak bizi olumsuz etkilese de; bu şenlik, renkli olan Ayvalık’ı rengârenk yaptı. Bu durum tarımın, turizmin ve kültürün canlanmasını sağladı. Ayvalık’ta, farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı kültürlerden olan insanlar, her mevsimde farklı bir uyum içerisindeler. Küçükköylü kardeşimiz uzun yıllardır bu geleneğini sürdürüyor. Şimdi bu geleneği tüm Türkiye tanımaya başladı. Dört mevsim yerli ve yabancı konuklarını ağırlıyor. Baharı karşıladığımız bu Teferiç şenliklerine gelin baharın coşkusunu hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.