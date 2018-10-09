BALIKESİR:
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09 Ekim 2018 Salı 14:17

Ayvalıklı gaziler Batman’daki hain saldırıya kayıtsız kalmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği tarafından bir basın açıklaması yapılarak, Batman’da hain saldırı sonucunda şehit edilen 9 askere başsağlığı dilendi.Vakfın, Ayvalık’taki temsilcilik...

Ayvalıklı gaziler Batman'daki hain saldırıya kayıtsız kalmadı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği tarafından bir basın açıklaması yapılarak, Batman’da hain saldırı sonucunda şehit edilen 9 askere başsağlığı dilendi.

Vakfın, Ayvalık’taki temsilcilik binasında yapılan açıklamada Başkan Mehmet Kıranoğlu, “Batman’da bölücü vatan hainlerinin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıların patlaması sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman mensuplarından 9 askerimiz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına; Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Ayvalık Temsilciliği olarak başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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