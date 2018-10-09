Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği tarafından bir basın açıklaması yapılarak, Batman’da hain saldırı sonucunda şehit edilen 9 askere başsağlığı dilendi.Vakfın, Ayvalık’taki temsilcilik binasında yapılan açıklamada Başkan Mehmet Kıranoğlu, “Batman’da bölücü vatan hainlerinin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıların patlaması sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman mensuplarından 9 askerimiz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına; Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Ayvalık Temsilciliği olarak başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Ayvalıklı gaziler Batman’daki hain saldırıya kayıtsız kalmadı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği tarafından bir basın açıklaması yapılarak, Batman’da hain saldırı sonucunda şehit edilen 9 askere başsağlığı dilendi.Vakfın, Ayvalık’taki temsilcilik...