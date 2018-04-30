Ayvalık’ta 1. Doğa Festivali ‘İstifnolu Günler’ için geri sayım başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenecek ve gelenekselleşecek olan 1. Doğa Festivali’nin ‘İstifnolu Günler’ 3-6 Mayıs’ta gerçekleşmeye hazırlanılıyor.Festivalin; tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zeytin...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenecek ve gelenekselleşecek olan 1. Doğa Festivali’nin ‘İstifnolu Günler’ 3-6 Mayıs’ta gerçekleşmeye hazırlanılıyor.

Festivalin; tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zeytin kültürüyle de tanınan Ayvalık’ta mübadele döneminden bu yana Anadolu topraklarında geleneksel olan ot yemeklerine kapsamlı bir niteliğe de sahip olduğu öğrenildi.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın öncülüğünde gerçekleşecek Ot Festivali’ne; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ile ilçedeki esnaf ve sanatkârların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek vereceği belirtildi.

Mübadele döneminde Ayvalık’a gelen Girit ve Midilli mübadillerinin beraberinde getirdiği Adaların unutulmaya yüz tutmuş ot yemeklerinin de yeni kuşaklarla tanıştırılmasının amaçlandığı festivalle, Türkiye’nin turizm alanında en büyük merkezlerinden biri olarak kabul edilen Ayvalık’ın ot kültürüyle de tanıtılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Melih Çakırca, bu yıl ilkini düzenledikleri festivalin gelenekselleşmesini sağlamayı arzuladıklarını belirtti.

Ayvalık’ın turizm alanında onlarca seçeneğinin bulunduğuna işaret eden Başkan Çakırca, “Bu organizasyonun hayata geçirilmesinin ve gelenekselleştirilerek Ayvalık’ımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızda odamız yönetimi ve denetim kurulu ile odamı üyesi esnaf ve sanatkârlarımızın büyük bir payı bulunmaktadır. Ben bu konuda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Ayvalık’ın kültürel, sanatsal yanının dışında ilçenin gurme alanında da markalaşmış mutfağı ile lezzet noktalarını dünyaya ve ülkemizin dört bir yanına tanıtmayı istediklerinin altını çizen Melih Çakırca, “Bunu yaparken de Ayvalık esnaf ve sanatkarına da ekonomik anlamda getiriler sağlamayı planlıyoruz. Mezelerimiz, zeytinyağlı yemeklerimiz ve lezzet noktalarımızla Türkiye’nin incisi Ege’nin birincisi olan Ayvalık’ımızın değerlerine değer katmak istiyoruz.” diye konuştu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, 3-6 Mayıs tarihleri arasında ‘İstifnolu Günler’ sloganıyla gerçekleşecek olan 1. Ayvalık Doğa Festivali’ne gerek yurt içi, gerekse yurt dışından herkesi davet etmeyi de ihmal etmedi.