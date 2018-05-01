BALIKESİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 15:43

Ayvalık’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne coşkulu kutlama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 1 Mayıs Emek ev Dayanışma Günü yada halkın diliyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.Ayvalık Öğretmenevi önünde toplanan işçiler, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından...

Ayvalık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne coşkulu kutlama
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 1 Mayıs Emek ev Dayanışma Günü yada halkın diliyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ayvalık Öğretmenevi önünde toplanan işçiler, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri arasında; sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin flamaları ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler.

Kalabalık meydana geldiğinde polis tarafından oluşturulan giriş noktalarında aranarak kutlama alanına alındı.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Meclis Üyeleri Salman Kayral ve Fahri Güren’in yanı sıra işçiler, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin katıldığı kutlama etkinliklerinde günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı.

Kutlamalarda konuşan Belediye İş Ayvalık Temsilcisi İsmail Yeniköylü; ekmek, barış, özgürlük adalet, eşitlik, demokrasi ve dayanışma İçin 1 Mayısta alanlarda olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanını dolduran kalabalık söylenen türküler eşliğinde halaylar çekti. Ayvalık’taki 1 Mayıs kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi.
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