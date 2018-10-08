Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın "Göçmen Kaçakçılığı" ile ilgili mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin istihbarî çalışmaları sonucunda; Ayvalık ilçesi Küçükköy mahallesinde (32) Afganistan uyruklu göçmen (12 erkek, 9 kadın, 11 çocuk) ile A.K. ve V.K. isimli organizatör oldukları öğrenilen 2 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatörler ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.