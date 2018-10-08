Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın "Göçmen Kaçakçılığı" ile ilgili mücadelesi sürüyor.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin istihbarî çalışmaları sonucunda; Ayvalık ilçesi Küçükköy mahallesinde (32) Afganistan uyruklu göçmen (12 erkek, 9 kadın, 11 çocuk) ile A.K. ve V.K. isimli organizatör oldukları öğrenilen 2 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatörler ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın "Göçmen Kaçakçılığı" ile ilgili mücadelesi sürüyor.