BALIKESİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:50

Ayvalık’ta Bireysel ve Toplu İş İlişkileri-İş Hukuku Semineri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bireysel ve Toplu İş İlişkileri-İş Hukuku Seminerinin açılış programı Cunda Uygulama Otelinin Konferans salonunda gerçekleşti.Programın...

Ayvalık'ta Bireysel ve Toplu İş İlişkileri-İş Hukuku Semineri
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bireysel ve Toplu İş İlişkileri-İş Hukuku Seminerinin açılış programı Cunda Uygulama Otelinin Konferans salonunda gerçekleşti.

Programın açılış konuşmalarını Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş yaptı.

5 gün sürecek seminerin katılımcılarının işçi çalıştıran merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde uygulamadan sorumlu personellerden oluştuğu öğrenildi.
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