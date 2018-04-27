Ayvalık’ta çocuk şenlikleri sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sürüyor.

Bu kapsamda, okulun bahçesinde geleneksel çocuk bayramı şenliği kurulan oyun ekipmanlarıyla sürerken, öğrencilerin de bu ekipmanlar da doyasıya Çocuk Bayramı’nı kutlanmaya devam ettikleri gözleniyor.

İlk gün resmi törenleri ve misafir ülke çocukların dansları ile şenlenen okul bahçesi. 2. gün kurulan oyun parkı ve yiyecek stantlarıyla devam etti.

Ayvalık’ın kırsal mahallelerindeki köy öğrencilerinin de katılarak cıvıl cıvıl bir hale geldiği okul bahçesinde, okulun öğrencilerinin ise bu eşsiz ve dünyanın tek çocuk bayramını kendilerine armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için hazırladıkları anlamlı panolarla teşekkür etmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.