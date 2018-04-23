Ayvalık’ta Cumhur İttifakı ‘Ulusal Egemenlik’ için buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlere birlikte girecek olan AK Parti ile MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir araya geldi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlere birlikte girecek olan AK Parti ile MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir araya geldi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlık Binasında gerçekleşen buluşmada, Cumhur İttifakı’nın MHP kanadını temsil eden MHP Ayvalık İlçe Başkanı Ali Atalay’ın öncülüğünde, eski İlçe Başkanı Mehmet Kaban, MHP Kadın Kolları Başkanı Kısmet Öngen ile kadın kolları üyeleri katıldı. MHP’li heyeti parti binasında ağırlayan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay’a AK Parti ilçe yöneticileri, Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı’nın yanı sıra partililer eşlik etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Ali Atalay, gerçekleştirdikleri ziyaretin bir iade-i ziyaret niteliğini de taşıdığını belirterek, Cumhur İttifak’ın yurt genelinde olduğu gibi, devletin bekası için Ayvalık’ta da birlik ve beraberlik içerisinde yürüyeceğini ve 24 Haziran ve akabindeki 8 Temmuz seçimlerinden zaferle çıkana kadar da süreceğini vurguladı.

Buluşmada konuşan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay da, Cumhur İttifakı’nın MHP’li kanadına mensup Ayvalık temsilcilerinin kendilerine yönelik gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye’nin en kritik dönemeçlerinde gerçek bir devlet adamı olarak oy kaygısı taşımadan yaptığı hamlelerle kaosların önüne geçtiğini kaydeden Başkan Kıtay, “Tıpkı 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de aynı şekilde devletin bekası için bizlerle beraber hareket etmeyi tercih etmiştir. Bu yüzden de kendisi başta olmak üzere tüm MHP’li ve ülkücü kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Toplantıda ortaklaşa komisyon kurarak, seçim propaganda çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Kıtay, “Cumhur İttifakı’nın Ayvalıklı temsilcileri gerçekleştirdiğimiz bu toplantının ulusal egemenliğin kutlandığı bu anlamlı 23 Nisan Bayramı’na rastlaması da bizi ayrıca memnun etmiştir. Kendileriyle omuz omuza mücadele vereceğimiz bu seçim süreci öncesinde bizlere bu jest yaptıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.