Ayvalık’ta Hüsnü Baysal unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin sevilen ve sayılan simalarından, tanınmış çiftçilerinden Hüsnü Baysal, ölümünün 2. yıldönümünde hanımı Ayşe Baysal, kız kardeşi Ahsen Gürler ve oğlu AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin sevilen ve sayılan simalarından, tanınmış çiftçilerinden Hüsnü Baysal, ölümünün 2. yıldönümünde hanımı Ayşe Baysal, kız kardeşi Ahsen Gürler ve oğlu AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Baysal tarafından düzenlenen bir hayır etkinliği ile anıldı

Barbun’un Çiftliği’nde gerçekleşen hayıra; yaklaşık 500 kişi katılırken, davetliler arasında; Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daimi Encümen Üyesi Eşref Uslu’nun yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık İlçe Tarım Müdürü Mehmet Uysal, Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih Akbaba, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, AK Parti Ayvalık İlçe yöneticileri, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ali Gür, AK Parti eski İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi, Ayvalık’ın tanınmış zeytinyağı sanayicilerinden Ahmet Sucu, Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın ile yardımcısı Mustafa Uludağ, Ayvalık Ziraat Odası yöneticileri, Ayvalıklı kasaplar, ilçenin tanınmış zeytin üreticileri, zeytin sanayicileri ve ailenin yakınları yer aldı.

Hasan Baysal ile eşi Bedriye Baysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen hayırda, Mevlid-i Şerif’i ise Çınarlı Camii İmamı Ahmet Karaca’nın seslendirdi. Okunan mevlidin ardından ise yapılan dualarla 2 yıl önce hayatını kaybeden Ayvalık’ın sevilen çiftçilerinden Hüsnü Baysal özlemle yad edildi.

Düzenledikleri hayır etkinliğinin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık’ın tanınmış besicisi ve zeytin üreticisi Hasan Baysal, çok sevdiği babasını iki yıl önce yitirmesinin derin acısını halen daha ilk günkü tazeliği ile yaşadıklarını vurgulayarak, kendisini ve ailesini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.