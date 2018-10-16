Ayvalık’ta zeytin üreticisinin hasat coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin hasat dönemi başladı.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte zeytin tarlalarında zeytin tayfalarının hareketliliği göze çarparken, yeni hasat döneminin zeytin üreticileri tarafından da büyük bir heyecanla karşılandığı bildiriliyor. Ayvalık’ta zeytin üreticiliği yapan ilçenin sevilen çiftçilerinden Hasan Baysal muhabirimize yaptığı açıklamada, 2019 yılına ait zeytin hasadına başladıklarını vurgulayarak, “Bu yıl zeytin rekoltesi geçtiğimiz sene ile mukayese edildiğinde biraz düşük. Geçtiğimiz yıl daha fazla mahsul almıştık. Yine de Allah bereket versin. Zeytin bahçelerimizde ne kadar zeytin çıkarsa o kadar toplayacağız.” dedi.

Zeytin ağacının Ayvalık ve çevre ilçeleri için bulunmaz bir nimet olduğunu kaydeden Hasan Baysal, “Zeytin ağaçları bölgemize çok büyük bir gelir sağlamaktadır. Zeytin üreticisinden tutun da; zeytin işçileri, zeytin sanayicileri ve sektörün yan kuruluşlarına varıncaya kadar çok ciddi bir kesim bu kutsal ağaçtan elde edilen gelirlerle geçimlerini sağlamaktadırlar. Ben buradan Ayvalık başta olmak üzere bölgedeki tüm zeytin üreticilerine bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay ise, “Bölgemizde 2018-2019 yılının zeytin hasatı başlamıştır. Ben sektördeki herkese bereketli ve bol kazançlı bir hasat yılı diliyorum. Her zeytin hasadı, çiftçilerimiz için yeni bir heyecan ve umuttur. Biz yepyeni bir heyecan ve umutla bu yılki hasadımıza başladık. İnşallah bu yıl tüm çiftçimiz için bereketli olur” diye konuştu.

Bu yıl Ayvalık’ta; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziyaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 14. Zeytin Hasat Şenlikleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Hasan Kıtay, “26-27-28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan hasat şenliklerimizde tüm zeytin dostlarımızı Ayvalık’ta ağırlayacağız. Heyecanımızı birlikte paylaşacağız. Etkinliklerimizde tarım sektörünün tüm paydaşlarının yanı sıra bürokratlarımızda olacaklar. Hasat şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz.” diye konuştu.