BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:07

BAGFAŞ’ta yangın ucuz atlatıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen yangın maddi hasarla atlatıldı. Can kaybı ve yaralı olmaması sevince neden oldu.

BAGFAŞ'ta yangın ucuz atlatıldı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen yangın maddi hasarla atlatıldı. Can kaybı ve yaralı olmaması sevince neden oldu.

Yangın, Bandırma-Erdek yolu üzerindeki Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’de (BAGFAŞ) öğle saatlerinde çıktı. Fabrikadaki bant sisteminde başlayan yangına ilk olarak fabrikanın itfaiye ekipleri müdahale ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Bir saatlik müdahale sonucunda yangın söndürülürken bant sisteminde maddi hasar meydana geldi.
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