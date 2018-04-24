Bakan Özlü, Balıkesir’de teknokentin temel atma törenine ve Kitap Günleri’nin açılışına katılacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Balıkesir’de teknokentin temel atma törenine ve Kitap Günleri’nin açılışına katılacak.

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi misafir eden Balıkesir, yarın da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye ev sahipliği yapacak. Bakan Özlü, yarın çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılacak. 1950’li yıllarda ABD’de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan teknokentlerden birinin temeli yarın Balıkesir’de atılacak. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde temeli atılacak olan teknokent, üniversite, sanayi ve kent işbirliğini sağlamak için büyük avantajlar sağlayacak. Teknokent ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, amaçlarının Balıkesir’i AR-GE, bilim ve teknoloji üssü haline getirmek olduğunu kaydetti. Başkan Kafaoğlu, şunları söyledi:

"Balıkesir’de üretilecek fikrin elinden tutan ilk kurum teknokent olacaktır. Fikirler buralarda somutlaşacak, anlam kazanacak, girişimler hızlanacaktır. Haklı bir fikrin, meyve vermemesi söz konusu olamaz. Fikir sahibi olan, fikirlerine güvenen herkese bu merkezlerde yer vardır. Kalkınmak, gelişmek, büyümek ve zenginleşmek, statik kalarak mümkün olamaz. Balıkesir olarak dinamik olmamız, fikir üretmemiz gerekiyor. Çağımızda, özellikle sanayileşmede en büyük ve en değerli sermaye, fikir sermayesidir. Şükürler olsun ki, fikir zengini bir ülkeyiz. Gerek Balıkesir olarak, gerekse ülke bazında genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Girişimcilik açısından kayda değer çok önemli mesafeler alıyoruz. Hükümetimiz ve bakanlıklarımız girişimciliği her koşulda teşvik etmeye devam ediyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu tür projelerin her zaman takipçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bakanımız Faruk Özlü ve kurmayları ile defalarca görüştük. Nihayetinde Nisan ayında Bakanımızın katılacağı bir program ile temelini atacağımızı Balıkesir halkına müjdelemiştik. Şimdi Balıkesir’in gelecek yıllardaki vizyonun belirleyecek bu anlamlı projenin temelini atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çünkü işsizliğin panzehirinin, girişimcilik olduğunu biliyoruz ve bunun için teknokent projesini çok önemsiyoruz."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte yarın iki ayrı fabrikanın resmi açılışlarını gerçekleştireceklerini de ifade eden Başkan Kafaoğlu, "Balıkesir’de yatırımların her geçen gün arttığı artık herkesçe gözleniyor. Emlak değer artışında bu yıl da ilk sıralarda yer almamız Balıkesir’in değerinin artmaya devam ettiğinin açık göstergesidir. Temelini atacağımız teknokentin dışında mobilyacılar sitemizin de temelini atıyoruz. Sayın Bakanımız ile iki ayrı fabrikanın resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. Köprülü kavşaklarımızın temellerini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Çok kısa süre içinde mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir için, daha çok iş imkanı sunan ve daha yaşanabilir bir Balıkesir’i inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ile beraber olacağız. Geçtiğimiz günlerde de Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli Balıkesir’deydi. Önümüzdeki günlerde de Balıkesir Yatırım Günleri kapsamında Kalkınma Bakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızı Balıkesir’e getirmenin planlarını yapıyoruz. Hükümetimiz Balıkesir’e özel ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.