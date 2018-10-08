BALIKESİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 21:15

Balıkesir acil serviste yaş günü sürprizi

Balıkesir Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Dr.Mehmet Suluoğlu mesai arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü pastası ile 41. yaşına ’Merhaba’ dedi.Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü görevini...

Balıkesir acil serviste yaş günü sürprizi
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Balıkesir Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Dr.Mehmet Suluoğlu mesai arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü pastası ile 41. yaşına ’Merhaba’ dedi.

Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü görevini yıllardır başarı ile yürüten Dr. Mehmet Suluoğlu arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz ile şok oldu. Acil serviste geçirdiği yoğun mesai nedeniyle kendi yaş gününü bile unutan Dr. Mehmet Suluoğlu nöbet arasında ki molada acil servis ve hastanedeki arkadaşları tarafından kendisine hazırlanan pastalı doğum günün karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mumları üfleyerek 41. yaşına çalışırken merhaba diyen Dr. Mehmet Suluoğlu’nun yaş gününe Hastane Başhekimi İlyas Yıldıran, Uzm.Dr.Ulaş Karaaslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Selda Aşık, Sağlık Memuru Mehmet Ali Davran, Ersin Aşkın ve hastane çalışanları katıldı. Sürpriz yaş günü etkinliğini Dr.Mehmet Suluoğlu’nun ’Acil beklemez’ sözleri sona erdirdi.
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