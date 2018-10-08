Balıkesir Adliye Kavşağı açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kentin en büyük köprülü kavşağı hizmete girdi. Kavşakta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, şehrin en büyük köprülü kavşak olma özelliğini taşıyan kavşağın trafiği büyük ölçüde rahatlatacağını belirtti.

Balıkesir Adliye Kavşağı bugün trafiğe açılarak hizmete girdi. Kavşakta incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, köprülü kavşağın trafik sıkıntısını büyük oranda hafifleteceğini belirterek, "Şehrin Karesi bölgesinden, Paşaalanı Mahallesi’nden araçların burada ışığa takılmadan yollarına devam edecek olmaları da şehir trafiğini rahatlatacak. Özellikle alışveriş merkezi de açıldıktan sonra orada 150 ayrı iş yeri olacak. Buralarda bin 500 kişinin çalışması söz konusu. Bin yataklı şehir hastanemiz, personeliyle birlikte ortalama günlük 10 bin poliklinik yapıyor. Bir de refakatçisi gelse ortalama 20 bin kişi bu tarafa geliyor. Bu nedenle kavşak oldukça önemliydi. Kısa sürede bu kavşağı tamamlayarak Balıkesir halkının hizmetine sunmuş olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımızı, yüklenici firmayı ve personelini, Fen İşleri Daire Başkanlığımız ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizi kutluyorum” dedi.

30 milyona mal oldu

Adliye binası önündeki köprülü kavşağın yapım maliyetinin yaklaşık 30 milyon TL civarında olduğu belirtilirken, kavşaktaki yolların toplam genişliğinin 16 metre olduğu ifade edildi. Köprülü kavşak çalışmasındaki toplam yol uzunluğu bin 240 metre olarak açıklandı. 1,5 metreden iki ayrı kaldırım ve 1 metre genişliğindeki orta refüj çalışması da projenin içinde yer alan detaylar arasında yer aldı. Köprülü kavşakta 2’si kenar ayak olmak üzere toplam 10 ayak bulunduğu ifade edilirken, ayak açıklığı 27,35 metre, köprünün genişliği ise 20 metre olarak açıklandı. Köprünün toplam uzunluğu 643,5 metre, köprünün duvar uzunluğu ise 315 metre.