Balıkesir, Bölgesel Amatör Lig’de 2 takımla temsil edilecek

Bölgesel Amatör Lig’de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 151’inin başvurusu kabul edildi. Balıkesir, BAL’da 2 takımla temsil edilecek.Geçtiğimiz sezon Bölgesel...

Bölgesel Amatör Lig’de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 151’inin başvurusu kabul edildi. Balıkesir, BAL’da 2 takımla temsil edilecek.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor BAL’da oynamaya devam ederken Süper Amatör Lig’i ikinci sırada tamamlayan Burhaniye Belediyespor’da BAL’da Balıkesir’i temsil edecek 2. takım olacak. Süper Amatör Lig’in şampiyonu C.M. Burhaniye Sanayispor ise maddi imkansızlıklar nedeniyle lige katılmama kararı aldı. BAL’daki kontenjanı 3 olan Balıkesir gelecek yıl yeniden 3 takımla temsil edilecek.

Katılacak takımların 93’ü geçen sezon BAL’da yer alan takımlardan, 51’i yerel liglerden Toto BAL’a yükselen takımlardan, 7’si ise geçen sezon TFF 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. 23 Temmuz - 03 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 1. saha denetimi ile 08-27 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 2. sa denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, Eylül başında grup kuraları çekilecek. Müsabakalar 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak.