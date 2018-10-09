Balıkesir Büşükşehir Belediyesi’nden Ücretsiz İnternet Hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kent Balıkesir Projesi kapsamında daha önce sosyal alanlarda uygulamaya koyduğu ücretsiz güvenli internet erişimini toplu taşıma araçlarında da vatandaşların hizmetine açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Kampus Hattı’ndaki otobüs seferlerinde uygulamayı başlattı. Ücretsiz güvenli internet erişimi Balıkesir il genelinde 200 toplu taşıma aracında vatandaşların internete ulaşımını sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu dün Kampus Hattı’nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek toplu taşıma araçlarındaki ücretsiz güvenli internete erişimin tanıtımını yaptı. İnternetin günümüzde bir ayrıcalık değil zorunluluk haline geldiğini belirten Zekai Kafaoğlu uygulamanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ücretsiz güvenil hizmetinin tanıtımını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hedefimiz Akıllı Kent Balıkesir Projesi kapsamında halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak. Banka, eğitim, fatura ödemesinde kolaylık sağlayacak internet hizmetini yerine getirmek için kent içi ve ilçe merkezlerinde sosyal alanlarda (park, meydan, sahil, hastane, toplu taşıma merkezleri) ve toplu taşıma araçlarına ücretsiz güvenli internet uygulaması başlattık. Bu kapsamda merkez ve ilçelerimizde daha önce tanıtımın yaptığımız 27 tane merkezde; yani parklarda, meydanlarda ve büyük alanlarda ücretsiz wi-fi uygulamalarımız vardı. Şimdi de 200 tane toplu taşıma aracımızda ücretsiz olarak wi-fi uygulamasını başlattık. Şu anda merkezde tam 80 tane toplu taşıma aracında bu ücretsiz wi-fi uygulamaları var. Edremit, Akçay, Altınoluk, Ayvalık, Burhaniye ilçelerimizde 62, Bandırma, Gönen, Erdek ilçelerimizde 48, Kepsut, Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk ilçelerimizde de 10 araç olmak üzere il genelinde toplam 200 araçta ücretsiz güvenli internet uygulaması başlamış durumdadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yeniliklere, güzelliklere, kolaylıklara öncü olduk. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, onları mutlu ve huzurlu edecek her projenin altına imzamızı atarız diye yola çıkmıştık. Bu noktada da adımları atmaya devam ediyoruz. Hızlı ve güvenli internet artık bir ayrıcalık değil, bir gereklilik haline gelmiştir. Hatta bir zorunluluk haline gelmiştir. Vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu yapmak için Akıllı Kent Balıkesir Projesi kapsamında bu hizmetlerin Balıkesir’e yakıştığını ve daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. Bu hizmeti siz öğrenci kardeşlerimize sunmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Akıllı Kent Balıkesir Projesi kapsamında sunmuş olduğumuz ücretsiz internet hizmetinin siz öğrencilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güle güle kullanın, ananızın ak sütü gibi helal olsun. İletişimsiz kalmayın. İnterneti tabi ki doğru kullanmak, oradan istifade etmek herkesin hakkıdır.”

Ücretsiz güvenli internet tanıtımını yapan Büyükşehir belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu daha sonra öğrencilerle birlikte Balıkesir Üniversitesi’nin Çağış Kampusu’nda belediyenin Çorba Evi’nde çorba içerek onların sorunlarını dinledi.