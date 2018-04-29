BALIKESİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 17:44

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorunları WhatsApp üzerinden çözecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından aktif hale gelen “WhatsApp İletişim Hattı” ile sorunlar artık daha çabuk çözüme kavuşturulacak.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorunları WhatsApp üzerinden çözecek
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından aktif hale gelen “WhatsApp İletişim Hattı” ile sorunlar artık daha çabuk çözüme kavuşturulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı devreye soktuğu WhatsApp İletişim Hattı ile vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve taleplere daha hızlı cevap verilmesine imkan tanıyacak. Tek merkezden yönetilecek olan sistem, vatandaşlardan gelen şikayetleri robotik sistem dahilinde ilgili birimlere sevk edecek ve sorunlar kısa sürede çözüme kavuşturulacak.

WhatsApp İletişim hattından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar, 0 552 266 10 10 nolu telefonu kullanacaklar.
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