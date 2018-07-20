BALIKESİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:35

Balıkesir CHP’den kurultaya destek

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP’de olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen gruba dahil olacaklarını belirtirken, CHP’de bir değişimin zorunlu olduğu ancak bu değişimin kişi ve kadrolarla sınırlı kalmaması gerektiğini...

Balıkesir CHP'den kurultaya destek
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CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP’de olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen gruba dahil olacaklarını belirtirken, CHP’de bir değişimin zorunlu olduğu ancak bu değişimin kişi ve kadrolarla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı yerel seçimlerde başarılı olmak için bir değişime ihtiyaç duyulduğunu vurgularken içinde bulunulan süreci, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi birikimi sonucu içselleştirdiği demokrasi kültürünün bir sonucu olarak yorumluyoruz" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"24 Haziran seçimlerinde büyük bir heyecan ile çalışan gecesini gündüzüne katan il, ilçe yöneticilerimize, kadınlarımıza ve gençlerimize, partililerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bir taraftan geçirdiğimiz seçimle ilgili değerlendirmelerimizi yaparken, diğer yandan önümüzdeki yerel seçimlerin siyasi altyapı hazırlıklarını yapmaya başladık. Bu hazırlıklar esnasında bizler de öz eleştirimizi yapıyor, hatalarımızla yüzleşiyorduk. Bu seçimlerden sonra, önümüzdeki yerel seçimler çok daha fazla önem kazandı. Yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Bu başarıyı elde etmek için de örgütün çabalarının yanı sıra çok daha geniş bir siyasal programa ve bu programa bağlı söyleme ihtiyaç var. Bu yaklaşımla olağanüstü kurultay sürecini örgütümüzün her birimi ve kurultay delegelerimizle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda partimizde bir değişimin zorunlu olduğu, ancak bu değişimin kişi ve kadrolarla sınırlı kalmaması gerektiği, tüzük, program ve örgütlenme biçimi üzerinden köklü bir reform niteliği taşıması gerektiği noktasında genel anlamda bir görüş birliği var. Olağanüstü kurultay çağrısı yapıldıktan sonra ilçe başkanlarımız, il yönetim kurulumuz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekili aday adaylarımız, önceki dönem il başkanlarımız, partimizin kanaat önderleri ve partililerimiz ile görüşerek onların yorumlarını aldık. İlimizde oluşan görüşler doğrultusunda kurultay süreciyle ilgili olarak kesin bir ortak karar alınmamıştır. Sonuç olarak kurultay delegelerimizin de alınan bu görüşler sonucunda, süreç hakkında özgür iradeleri ile en doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır."
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