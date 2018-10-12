Balıkesir Liseliler Derneği hizmet binası açıldı

Balıkesir Liseliler Derneği geçici hizmet binasının açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız “Balıkesir Liseli bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü şehrin mihenk taşlarından biri. Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye yolladığımız kınalı kuzuların en yoğun olduğu okullarımızdan birisi”dedi.

Balıkesir Liseliler Derneği geçici hizmet binasının açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, eski mezunlar dernek üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Abdi Kahyaoğlu dernek binası olarak kullandıkları eski yerlerinin küçük ve ihtiyaçlara cevap vermediğini belirterek “Şimdi biraz daha büyük ve güzel bir yere geçtik. Burayı diğer ana yerimiz tamamlanıncaya kadar kullanacağız. Burada ufak bir derslik kurduk. Burada görme engelli çocuklarımız var onlara kurs vereceğiz. Bu evlatlarımızın her türlü ihtiyaçlarını derneğimiz karşılıyor. Yine bizim okulumuzdan mezun Faruk Kılıç matematik dersi verecek. Gençlerimiz buraya gelip taleplerde bulunabiliyor. Onlara gücümüz yettiği kadar cevap veriyoruz. Buraya gelen hiç kimseyi geri çevirmedik”dedi.

Amacımız öğrencilerimizin hatıralarını yaşatmak

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise “Balıkesir Lisemizin yeni dernek binasının açılışı için bugün buradayız. Öncelikle bu güzel binanın hayata geçirilmesinde vücut bulmasında emekleri geçen başta dernek başkanımız Abdi Kahyaoğlu bey başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına ve tüm gönüllülere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Balıkesir Liseli bizim için gerçekten çok önemli çünkü şehrin mihenk taşlarından biri. Malumunuz Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye yolladığımız kınalı kuzuların en yoğun olduğu okullarımızdan biri. Yaklaşık 87 tane öğrencimiz o dönemde cepheye gidip bir daha geri dönmemişler. Ve 3 yıl boyunca okulumuz mezun verememiş. Ben bugün bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cepheye gidipte dönmeyen kınalı kuzularımızı, şehit olan vatan evlatlarımızı ayrı ayrı yad etmek istiyorum. Bu gün bu topraklarda rahat ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak onların sayesindedir. İnşallah bu ruhu öğrencilerimize de yaşatmayı başarmış oluruz. Zaten 18 Martta okulumuzda düzenlemiş olduğumuz, okulun merdivenlerinde derneğimizle icra etmeye çalıştığımız etkinlikte asıl amacımız öğrencilerimizin hatıralarını yaşatmak, o günleri öğrencilerimize hatırlatmak. O anlamda okul derneğimiz önemli görevler üstlendi. Bu güne kadar okulumuza büyük katkıları oldu”şeklinde konuştu.