BALIKESİR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:09

Balıkesir süt içme rekoruna hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlikle 3 bin 500 çocuğa aynı anda süt içtirerek Guinness rekorlar kitabına girmeyi planladıklarını söyledi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan...

Balıkesir süt içme rekoruna hazırlanıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlikle 3 bin 500 çocuğa aynı anda süt içtirerek Guinness rekorlar kitabına girmeyi planladıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği tarafından başlatılan etkinlikte Balıkesir’de yeni bir rekora imza atmaya hazırlandıklarını ifade ederek “7 Mayıs tarihinde Balıkesir Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ortaklaşa olarak sağlığınız için süt için programı yapacağız. Balıkesir’de süt içme rekoru kıracağız. Nasıl kıracağız? Bildiğiniz gibi dünyada bir Guinness rekorlar kitabı var ve rekorlar buraya işleniyor. Burada daha önceden 2 bin 700 çocuk aynı anda süt içerek rekor kitabına girmiş. Biz bunu Balıkesir’de Atatürk Stadyumunun önünde ki meydanda 3 bin 500 çocuğa 7 Mayıs Pazartesi günü aynı anda süt içtirerek Guinness rekorlar kitabı temsilcisi huzurunda bunu gerçekleştirerek rekor kıracağız. Balıkesir’den Türkiye ve dünyaya bir sağlık angaje edeceğiz hep beraber ‘Sağlığınız için mutlaka her gün süt için’ diyeceğiz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir”dedi.
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