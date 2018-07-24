Balıkesir’de 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde iki tır çarpışırken, iki sürücü de yaralandı.Kaza, Dursunbey-Balıkesir D-230 kara yolunun Akçagüney civarında meydana geldi. Bordür taşı yüklü tır ile Dursunbey istikametine gitmekte olan diğer tır...

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde iki tır çarpışırken, iki sürücü de yaralandı.

Kaza, Dursunbey-Balıkesir D-230 kara yolunun Akçagüney civarında meydana geldi. Bordür taşı yüklü tır ile Dursunbey istikametine gitmekte olan diğer tır çarpıştı. Kazanın etkisi ile bordür yüklü tır yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Diğer tır ise yol kenarındaki şarampole girdi. Tır sürücüleri Levent S. ve H. Hüseyin G. yaralanarak, Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken, trafiğe kapanan yok kısa süre sonra yeniden açıldı.