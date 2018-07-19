Balıkesir’de 251 okul beyaz bayrak aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “Beyaz Bayrak” projesi kapsamında Balıkesir’de sertifika almaya hak kazanan okullar ödüllendirildi. Beyaz Bayrak projesi kapsamında Balıkesir ilinde 251 okul Beyaz Bayrak ve sertifika almaya hak kazandı.

Balıkesir’de eğitim veren okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi için “Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü” kapsamında Beyaz Bayrak alan okullara bayrakları ve sertifikaları teslim edildi. Hüma Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Temizlik imandandır anlayışına sahip bir dinin mensupları olarak temiz olmak zorunda olduğumuzu belirterek, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Dolayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimizi akademik başarı yönünden hayata hazırlamak kadar onların sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini sağlamak da en önemli görevlerimizden. Okullarımızın dersliklerinden kantinlerine, spor salonlarından bahçelerine kadar temiz ve hijyen açısından kusursuz olması bizler için çok önemli. Bizler bu amaç doğrultusunda ilimizdeki okullarımızın sağlık ve hijyen noktasında belli bir seviyeye ulaşması, örnek okullar olması için ciddi çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar sonunda hamd olsun ilimizde beyaz bayrak sertikası almaya hak kazanmış okul sayısı 560’a ulaştı. Şu an ilimizdeki 842 kurumun 560’ında beyaz bayrak sertifikası mevcut. Bu oran, Türkiye genelinde yüzde 32 iken ilimizde yüzde 67’dir.

842 kurumumuzun 560 tanesinde bu güzelliği yakalayabilmiş olmak, bizler için gerçekten büyük bir mutluluk vesilesi. Beyaz Bayrak almaya hak kazanan 251 okulumuzu tebrik ediyorum ve değerli idarecilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Yine bu protokol kapsamda desteğini okullarımızdan eksik etmeyen İl Sağlık Müdürlüğümüzün değerli yönetici ve çalışanlarına da yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe’de, “Beyaz Bayrak uygulaması başlatıldığında başvuran okul sayısı 35, ödüle layık görülen okul sayısı 12 iken bugün ilimizde 560 okula ulaşılması büyük bir başarı. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir sayıya ulaşmış durumdayız. Bu sayılar okullarımızın artık daha temiz olduğunun göstergesidir. Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okulları ve idarecilerini tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında il genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan 251 okul müdürlerine sertifikaları Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sağlık Müdürü Necati Kelemençe ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.