Balıkesir’de 95 bin sazan göletlere bırakıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 95 bin adet sazan balığı yavrusu Susurluk, Manyas, İvrindi, Savaştepe ve Karesi ilçelerinde bulunan toplam 10 adet gölette su...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 95 bin adet sazan balığı yavrusu Susurluk, Manyas, İvrindi, Savaştepe ve Karesi ilçelerinde bulunan toplam 10 adet gölette su ile buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü başta olmak üzere temin ettiği toplam 95 bin yavru sazan Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla uzman personeller denetiminde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Susurluk, Manyas, İvrindi, Savaştepe ve Karesi ilçelerinde bulunan toplam 10 adet gölette su ile buluşturuldu.