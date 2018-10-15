15 Ekim 2018 Pazartesi 08:54

Balıkesir’de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme maçları bu haftada tüm heyecanı ile sürdü.Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;Balıkesir Süper Amatör Lig;Ayvalık...