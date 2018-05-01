BALIKESİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 00:54

Balıkesir’de Berat Kandili’nde camiler doldu taştı

ı Kerim’ ziyafeti programı ile dolu dolu bir gece yaşandı. Akşam namazını burada kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar bahçeye akın etti.Programa, İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Kur’an-ı Kerim’i...

Balıkesir'de Berat Kandili'nde camiler doldu taştı
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ı Kerim’ ziyafeti programı ile dolu dolu bir gece yaşandı. Akşam namazını burada kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar bahçeye akın etti.

Programa, İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma 2014 Dünya Birincisi Ferruh Muştuer, Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi Kuran-ı Kerim güzel okuma 2015 Dünya Birincisi Alpcan Çelik, İstanbul Yavuz Sultan Selim Camii Müezzini Aziz Hardal, İstanbul Avcılar Nakipoğlu Kur’an kursu öğreticisi Sefa Taşkesenoğlu ve Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi İbrahim Gündoğan ile Çamcı Camii İmam Hatibi 2004 Ezan Okuma yarışması birincisi Ramazan Savan’ın Kur’an-ı Kerim, ilahi ve kaside ziyafetini vatandaşlar büyük bir huşu içinde dinledi. Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas’ın duası ile hep birlikte dua edildi.

Ardından yatsı ezanını 3 hafızın birden okuması ile katılanların kulaklarının pası silindi. Namaz sonrası katılanlara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından kandil hediyesi ile Alsancak Camii Derneği tarafından şerbet ikramı yapıldı.Edremitliler organizasyona emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.
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