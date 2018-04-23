BALIKESİR:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:54

Balıkesir’de çeşitli suçlardan aran 20 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de, polisin eş zamanlı yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de çeşitli suçlardan aran 20 kişi gözaltına alındı
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Balıkesir’de, polisin eş zamanlı yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan kişilere yönelik 66 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 ekip ve 149 polisin katıldığı operasyonlarda, adam öldürme, kasten adam yaralama, basit yaralama, çocuğun cinsel istismarı, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet, hırsızlık, aile yükümlülüklerine uymama, borcunu ödeme şartını ihlal ve alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçlarından aranan 20 kişi ikametlerinde gözaltına aldı.

Yakalananlar ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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