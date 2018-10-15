BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:10

Balıkesir’de futbol hakem kursu açılıyor

Balıkesir’de aday futbol hakem kursu açılıyor. Kurs, 17 Kasım’da başlarken katılım ücretsiz olacak.Kursa katılmak isteyenlerin en az lise öğrencisi veya mezunu olmaları, 01.01.1989-31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor....

Balıkesir'de futbol hakem kursu açılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’de aday futbol hakem kursu açılıyor. Kurs, 17 Kasım’da başlarken katılım ücretsiz olacak.

Kursa katılmak isteyenlerin en az lise öğrencisi veya mezunu olmaları, 01.01.1989-31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor. Başvuru koşulları arasında, bayanların en az 1.65 metre, erkeklerin ise en az 1.75 metre boyunda olmaları da yer alıyor.

Kursa katılmak isteyenlerin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin (TFFHGD) Balıkesir Şubesine bizzat başvurmaları veya www.tffhgd-balikesir.org.tr adresine başvuru yapmaları gerekiyor. Kursa Bandırma’dan gidiş-geliş için organizasyon yapılacağı bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku