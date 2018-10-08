BALIKESİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:47

Balıkesir’de haftanın sonuçları

Balıkesir’de Amatör maçlar tüm heyecanıyla devam ediyor.Balıkesir’de haftasonu Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;Balıkesir Süper Amatör Lig;Ayvalık Sakaryaspor 2-2 ErdeksporKüçükköyspor...

Balıkesir'de haftanın sonuçları
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Balıkesir’de Amatör maçlar tüm heyecanıyla devam ediyor.

Balıkesir’de haftasonu Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;

Balıkesir Süper Amatör Lig;

Ayvalık Sakaryaspor 2-2 Erdekspor

Küçükköyspor 4-2 Altınova

Sındırgı Belediyespor 5-0 Havran Fatih

Etispor 4-0 Bigadiç Belediyespor

Gönen Belediyespor 0-0 Balya Belediyespor

Yeni Sanayispor 3-1 Gönen Reşadiyespor

Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;

Tatlıpınarspor 4-4 Kepsut Belediyespor

Şabanlarspor 0-0 Yenikavakspor

Nergizspor 4-3 Uğur Grup Çayırhisar

Savaştepe Belediyespor 3-1 Balıkesir Kavacıklılar

Etiborspor 4-1 Yakupköy

Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;

Karesibeyi Vicdaniyespor 4-1 Ayşebacı Fatihspor

Hotaşlar Birlikspor 0-4 Susurlukspor

Gaziosmanpaşaspor 3-0 Halalcaspor

İvrindi Belediyespor 1-3 Bahçelievler Ceylanspor
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