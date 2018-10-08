Balıkesir’de haftanın sonuçları

Balıkesir’de Amatör maçlar tüm heyecanıyla devam ediyor.
Balıkesir’de haftasonu Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;
Balıkesir Süper Amatör Lig;
Ayvalık Sakaryaspor 2-2 Erdekspor
Küçükköyspor 4-2 Altınova
Sındırgı Belediyespor 5-0 Havran Fatih
Etispor 4-0 Bigadiç Belediyespor
Gönen Belediyespor 0-0 Balya Belediyespor
Yeni Sanayispor 3-1 Gönen Reşadiyespor
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;
Tatlıpınarspor 4-4 Kepsut Belediyespor
Şabanlarspor 0-0 Yenikavakspor
Nergizspor 4-3 Uğur Grup Çayırhisar
Savaştepe Belediyespor 3-1 Balıkesir Kavacıklılar
Etiborspor 4-1 Yakupköy
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;
Karesibeyi Vicdaniyespor 4-1 Ayşebacı Fatihspor
Hotaşlar Birlikspor 0-4 Susurlukspor
Gaziosmanpaşaspor 3-0 Halalcasporİvrindi Belediyespor 1-3 Bahçelievler Ceylanspor