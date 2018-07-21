Balıkesir’de ’Huzurlu Sokaklar’ uygulaması

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzurun ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2’ adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranan 1 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzurun ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2’ adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranan 1 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, özellikle çocuklar başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, trafik ışıkları, terminal, kavşak, park ve bahçelerde il genelinde eş zamanlı olarak 12.00-19.00 saatleri arasında denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında oluşturulan 107 ekipte 295 polis görev aldı. Uygulamada 1185 şahısın sorgulanması neticesinde aranan 1 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 205 araçtan 5 tanesine 540 lira ceza uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.