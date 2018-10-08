Balıkesir’de ithalattan fazla ihracat var

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü ‘Balıkesir İl Sunumu’nu açıkladı. 2017 yılı verilerinin açıklandığı sunumda geçmiş yıllara göre değerlendirmelerde yapıldı. Birçok konu üzerinde açıklanan rakamlar ilginç verileri de beraberinde getirdi. Balıkesir’de ihracat rakamlarının ithalattan daha yüksek olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü ‘Balıkesir İl Sunumu’nu açıkladı. 2017 yılı verilerinin açıklandığı sunumda geçmiş yıllara göre değerlendirmelerde yapıldı. Birçok konu üzerinde açıklanan rakamlar ilginç verileri de beraberinde getirdi. Balıkesir’de ihracat rakamlarının ithalattan daha yüksek olduğu açıklandı.

Balıkesir’deki nüfus, milli gelir, eğitim, dış ticaret, sağlık, yapı izin, doğum, konut satış, ölüm, ulaştırma, evlenme ve boşanma, enerji, işgücü, çevre, tüketim, tarım, fiyat endeksleri, hayvancılık, finansal yatırım araçları ve turizm konularında değerlendirmeler yapıldı. Tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’deki liderliğinin devam ettiği görülen Balıkesir’in dış ticarette de atak yaptığı belirlendi.

Balıkesir’in ihracatı ithalattan yüksek

TÜİK verilerine göre Balıkesir tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi dış ticarette de kendi kendine yeten iller arasında yerini aldı. Dış ticaret rakamlarında ihracatı ithalatından yüksek olan iller arasında giren Balıkesir’de 2016 yılında 519 milyon dolar olan ihracat 2017 yılında 536 milyon dolara yükselirken, 2018 yılının Ağustos ayına kadar 397 milyon dolar olarak açıklandı. İhracat rakamlarının yanında 2016 yılında 414,6 milyon dolarlık ithalat yapan Balıkesir 2017 yılında 410,3 milyon dolar, 2018 ilk sekiz ayında da 302 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Araç sayısı arttı

Açıklanan verilerde motorlu taşıt sayısında da artışın gözlendiği Balıkesir’de 2016 yılında 464 bin araç bulunurken 2017 yılında bu rakamda değişiklik olmadı. Araç sayısındaki artışla birlikte yıl içinde meydana gelen 15 bin 548 kazada 6 bin 605 kişi yaralanırken 143 kişi de hayatını kaybetti.

Balıkesir Tarım ve Hayvancılıkta önde

TÜİK Balıkesir İl Sunumu’nda Türkiye’yi doyuran il unvanını koruduğu da gözlendi. Balıkesir’deki 4 milyon 66 bin dekarlık toplam tarım arazisinin 2 milyon 678 bin dekarlık alanında ekim yapılıyor. 2017 verilerine göre Balıkesir’de 521 bin sığır, 984 bin koyun, 189 bin de keçi varlığının bulunduğu belirtiliyor.

En çok ölüm oranı dolaşım sistemi hastalıkları

Sağlık yatırımlarının Balıkesir’de artmasıyla birlikte 2016 yılı verilerine göre sağlık personeli başına düşen kişi sayısı 789 oldu. Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı da 406 olarak belirlendi. TÜİK verilerinde Balıkesir’de ölüm nedenleri araştırılması da yapıldı. Ölüm nedenleri arasında yüzde 47,8 oranıyla dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırayı alırken, yüzde 18,9 tümör, yüzde 11,8 solunum yolu hastalıkları, yüzde 10 endoktrin hastalıkları olarak kaydedildi.

Nüfus arttı

Balıkesir’in nüfusunun 1 milyon 205 bine çıktığı belirtilen açıklamada 2014-2015 yıllarında binde -2 olarak gerçekleşen nüfus artışının 2015-2016’da binde 8’e, 2016-2017’de de binde 7,2’ye yükseldiği görüldü. 2011 yılında kilometrekareye 81 kişinin düştüğü Balıkesir’de bu rakam 2017 yılında 84 olarak açıklandı. 2016-2017 yıllarında 44 bin göç alan Balıkesir, 40 bin de göç verdiği görülürken aldığı göç oranında 13951 lise mezunu, 11 bin 355 de üniversite mezunu bulunduğu kaydedildi. Başka illere verilen göç oranında 14 bin 535 lise mezunu, 11 bin 207 de üniversite mezununun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

TÜİK verilerinde kaba evlenme hızının 2011 yılından bu yana düşüş gösterdiği belirtilen açıklamada 2011 yılında binde 7,15 olan evlenme hızının 2017’de binde 6,66’ya düştüğü kaydedildi. Evlenme yaşı ile ilgili verilerde de 2011 yılından bu yana gelin ve damatların yaşlarının yükseldiği görüldü. 2011 yılında evlenen damatlar da ortalama yaş 29,8 olurken bu rakam 2014’de 30,3’e 2017 yılında ise 31 yaş ortalamasına yükseldi. Gelinlerde ise 2011 yılındaki ortalama yaş 25,8 iken 2914’de 26,5, 2017 yılında da 27,3’e yükseldiği görüldü.