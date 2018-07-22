BALIKESİR:
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22 Temmuz 2018 Pazar 14:50

Balıkesir’de kenevir operasyonu

Balıkesir’in Havran ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla, 140 kök kenevir ve bin 770 gram kubar kenevir ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havran Emniyet Müdürlüğü ekipleri...

Balıkesir'de kenevir operasyonu
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Balıkesir’in Havran ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla, 140 kök kenevir ve bin 770 gram kubar kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havran Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat sonucu, kum ocakları yolunda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçerek 140 kök kenevir ve bin 770 gram kubar keneviri ele geçirdi. Polis, Yasadışı Ekim ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan yasal işlem başlattı.
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