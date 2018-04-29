Balıkesir’de kitap fuarına yoğun ilgi

Balıkesir’de ilk kez düzenlenen Kitap Günleri, Balıkesirlilerden yoğun ilgi görüyor. 25 Nisan’da kapılarını kitapseverlere açan Balıkesir Kitap Günleri 6 Mayıs’a kadar açık kalacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun ayrı bir önem verdiği Balıkesir Kitap Günleri, açıldığı ilk günden bu yana Balıkesirlilerden yoğun ilgi gördü.

100 yayınevi ve 100 yazarın katılması planlanan Kitap Günleri’nde her gün çok sayıda yazarın imza günü düzenlemesi kitapseverlerin en çok ilgi gösterdiği etkinlik arasında gösteriliyor. Kitap günlerine en çok ilgi gösteren kesimin ise çocuklar olması kitap sevgisinin aşılanmasına yönelik gerçekleştirilen projenin en sevindirici yönü olarak ortaya çıkıyor.

Kitap günlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, özellikle Balıkesir’in eğitimdeki yerine dikkati çekerek şunları söyledi;

"Valimiz Ersin Yazıcı ile başlayan Bengi Projesi’ne bugüne kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak büyük katkı sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Bu projenin temel hedefi toplumda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasıydı. Bu kapsamda değişik organizasyonlar ile okullarımızda öğrencilerimiz ile birlikte olduk ve kitap okuduk. Bugün çocuklarımızın değişik kaynaklara ulaşabilmesi, Balıkesir’de bulamadığı yayınevlerini ve kitapları bulabilmesi adına Kitap Günleri etkinliğimizi düzenledik. İlk günden bu yana özellikle çocuklarımızın fuara yoğun ilgi göstermeleri dikkatlerimizden kaçmıyor. 6 Mayıs’a kadar açık kalacak olan etkinliğimizde tanınmış ünlü yazar ve şairlerimizin söyleşileri ve imza günleri var. Tüm Balıkesirliler’i Kitap Günleri’ne davet ediyorum."

75 stant ve on binlerce kitabın yer aldığı etkinlik alanında konuşan Yazar Zeynep Batımor da bu tür etkinliklerin çoğalması gerektiğini belirterek, "Okumayan bir milletin başına neler geldiğini görüyorsunuz. Okumayan bir millet düşünemez, sorgulayamaz. Başka bir milletin egemenliği altında kayıtsız şartsız köle olmaya mahkûmdur. Biz okumak zorundayız. Genç kızlarımızın, delikanlılarımızın, yetişkinlerin bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını istiyorum. Gerçekten okumaya ihtiyacımız var" dedi.