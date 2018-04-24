Balıkesir’de Mustafa Kutlu’nun öykücülüğü konuşuldu

Balıkesir’de "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında " Mustafa Kutlu öykücülüğü " paneli düzenlendi.Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite öğrencilerinin işbirliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar...

Balıkesir’de "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında " Mustafa Kutlu öykücülüğü " paneli düzenlendi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite öğrencilerinin işbirliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında " Mustafa Kutlu öykücülüğü" paneli düzenlendi.

Karesi AVM toplantı salonunda düzenlenen panekli Prof Dr. Ertan Örgen ve Türkçe bölümü öğrencileri Mukaddes Civan, Betül Erol ve Gizem Çoban ile Lise öğrencileri Şeyma Sarı, Yunus Emre Tunç, Rukiye Merve Sakarya tarafında Mustafa Kutlu’nun öykücülüğünü çeşitli açılardan anlatıldı.

Karesi AVM toplantı salonunda düzenlenen Mustafa Kutlu Öykücülüğü panelini İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Necdet Yıldırım tarafından organize edildi. Paneli Baun Rektör Yardımcısı Şakir Sakarya, Karesi İlçe Müdürü Sami Günnü veliler ve çok sayıda öğrenci panele katıldı.