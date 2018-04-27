BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:07

Balıkesir’de okul önleri ve parklar denetlendi

Balıkesir polisi çocukların korunması ve vatandaşların huzur ve güven ortamını arttırmak amacıyla il genelinde uygulama yaptı.Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı....

Balıkesir'de okul önleri ve parklar denetlendi
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Balıkesir polisi çocukların korunması ve vatandaşların huzur ve güven ortamını arttırmak amacıyla il genelinde uygulama yaptı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı. 168 ekip ve 462 polis memuru ile yapılan "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim 10 Uygulaması" denetimlerinde il genelinde okul çevresindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 42 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, 465 araç ile okul servisleri kontrol edildi. 11 araç sürücüsüne cezai işlem yapılırken, 325 okul çevresi, 132 park, 150 umuma açık yer, 43 internet kafe, 21 oyun salonu denetlendi. Denetimlerde 2 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan 3 işyeri hakkında tutanak tanzim edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çocuk ve gençlerin huzur ve güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
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