BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 14:36

Balıkesir’de refüjler çiçek açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği çalışmalarla bir çok noktaya estetik görünüm kazandırdı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar...

Balıkesir'de refüjler çiçek açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği çalışmalarla bir çok noktaya estetik görünüm kazandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gazi Bulvarı, İstasyon meydanı, Ayvalık Sarımsaklı ve Altınova’daki orta refüjlerde yabancı otlar temizlenerek, dikimi yapılan süs bitkileri ile de refüjleri adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Edremit girişindeki 600 metrelik orta refüjde peyzaj çalışmalarında sona yaklaşılırken; refüje zakkum, manolya yapraklı kartopu bitkilerinin dikimi gerçekleştirilerek ilçe girişi güzelleştirildi.

Yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir için çalıştıklarını dile getirerek, “Balıkesir’in 20 ilçesinin dört bir köşesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ilçemizde BASKİ altyapı ve kaliteli su ihtiyacını karşılamak için çalışırken, aynı anda 50’den fazla noktada Fen İşleri ekiplerimiz asfalt serimi ve taş döşeme işlerini gerçekleştirerek vatandaşlarımızın toz, toprak ve çamurdan kurtulması için mücadele veriyor. Kent Estetiği Dairemiz gerek parklarımızda gerekse orta refüjlerde yeşillendirme çalışmalarını hayata geçirerek daha yeşil, daha nefes alınabilen Balıkesir için çalışıyor. Daha ismini sayamadığım birçok başlıkta diğer dairelerimiz de yoğun çalışma temposuyla faaliyetlerini sürdürüyor. 7/24 ara vermeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımı üstün gayretlerinden kutluyorum. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Balıkesir için el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku