BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:00

Balıkesir’de sıcaklar bunaltıyor

Yazın sıcak ve bunaltıcı etkisi tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’de de etkisini göstermeye başladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacağı belirtilirken Balıkesir’de...

Balıkesir'de sıcaklar bunaltıyor
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Yazın sıcak ve bunaltıcı etkisi tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’de de etkisini göstermeye başladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacağı belirtilirken Balıkesir’de de sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artış gösterecek. Balıkesir’de hafta boyunca 35 derecelik bir hava sıcaklığı beklenirken hissedilen sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselecek. Balıkesir kent merkezinde vatandaşlar sıcak havadan bunalınca soluğu çeşmelerde alarak su ihtiyaçlarını karşıladılar. Yaşlı vatandaşlar ise buldukları gölge yerlerde oturarak dinlenmeyi tercih ettiler.

Yaşlı ve çocuklara uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi’nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Bu hafta boyunca hava sıcaklarının İzmir’de 37, Aydın’da 41, Manisa’da 39, Balıkesir’de 35 ve Çanakkale’de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi. Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
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