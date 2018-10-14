BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 14:41

Balıkesir’de trafik güvenliği uygulaması

Balıkesir’de jandarma ve polis ekipleri il genelinde ortak trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 116 araç trafikten men edildi.Balıkesir’de trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulması için polis ve jandarma’dan oluşan karma...

Balıkesir'de trafik güvenliği uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’de jandarma ve polis ekipleri il genelinde ortak trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 116 araç trafikten men edildi.

Balıkesir’de trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulması için polis ve jandarma’dan oluşan karma ekipleri il genelinde uygulama yaptı. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı 84 ekip, 191 personel ile gerçekleşen uygulamada, 2 bin 600 araç kontrol edildi. Uygulama sırasında 116 araç trafikten men edilirken, 302 araç ve sürücüsüne 139 bin 111 TL. Trafik İdari Para Cezası kesildi. Uygulama sırasında alkollü araç kullanan 40 sürücüye cezai işlem yapıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku