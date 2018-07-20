Balıkesir’de yaz spor okulları çocukları sporla buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Belediye ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün 5 branşta açtığı spor okulları yoğun ilgi gördü. Gün boyu Atatürk Spor Salonu’nu dolduran öğrenciler, teknoloji bağımlığından uzak spor yapıyorlar.

Burhaniye’de düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarında 5 branşta 435 öğrenci gün boyu spor yapıyor. Salon, sabah 9ndan akşam saat 20’ye kadar çocuklarda dolup taşıyor. Basketboldan, tenise ve güreşe kadar değişik branşlarda düzenlenen yaz kursları yoğun ilgi gördü. Yaz spor okulunu ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen ve antrenörlerden bilgi aldı. Sporcularla sohbet eden Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerle masa tenisi oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Öner, ana babalarına selam götürmelerini istedi. Çalışmalardan memnun olduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Çocuklarımızın antrenman programına katıldık. Burhaniye Halk Eğitim Merkezi, Burhaniye Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğümüz ve Burhaniye Belediyesi işbirliğinde 6-7 branşta yaz spor okulları düzenledik. Bu spor okullarımız bünyesinde, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton, güreş ve jimnastik branşları var. Bu kurslarımızın en önemli özelliği, çocuklarımızın, gençlerimizin büyük bir kısmı ücret ödemeden bu spor okullarına katılıyor. Kulüpler düzeyinde belki biraz daha farklı bir uygulama söz konusu olabiliyor. Ama, işbirliği yaptığımız bu 3 kurum nezdinde düzenlenen bu kurslarda çocuklardan ücret almadan bunları planlıyoruz. Ben bu gün bu antrenman programına katıldım Çok mutlu oldum. Günümüzde, gençlerimiz, çocuklarımız bir takım bağımlılıklarla yetişiyorlar. İşte, teknoloji bağımlılığı da bunlardan biri. Biraz masum gibi görünüyor ama üzülüyorum. Şimdi bunun yerine, çocuklarımız sporla iç içe, sporu severek böyle sağlıklı büyümelerine tanık olmak bizleri mutlu ediyor. Böyle güzel gelişmelere vesile olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Sabri Pekşen de, “Okulların tatil olmasından sonra yaz spor okulları kapsamında 435 öğrenciyi sporla buluşturduk. Sabah saat 9’dan akşam saat 20’ye kadar süren faaliyetler boyunca, öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmeleri, aynı zamanda spor yaparken. eğlenmelerini görmek bizleri çok memnun ediyor” dedi.