Balıkesir’deki ölüm nedenleri açıklandı

TUİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’de ki ölüm nedenleri ve oranları açıklandı. Balıkesir dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde Türkiye’de 5. sırada yer aldı.

TUİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’de ki ölüm nedenleri ve oranları açıklandı. Balıkesir dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde Türkiye’de 5. sırada yer aldı.

TUİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde Balıkesir’de 5 bin 26 kişi hayatını kaybetti. Bin 982 kişi iyi ve kötü huylu tümörlerden hayatını kaybederken bin 241 kişi ise solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı olarak hayatını kaybetti. 2016 yılına göre en fazla artış yüzde 3,8 ile solunum sistemi hastalıklarında görüldü. Bunu yüzde 2,1 artış ile İyi huylu ve kötü huylu tümörler takip etti. Dışsal yaralanmalarda ise yüzde 15,7 düşüş gerçekleşti.

2017 yılında Türkiye’de ve Balıkesir’de öne çıkan ölüm nedeni olan dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerde ise geçen yıla göre yüzde 3,1 artış görüldü.