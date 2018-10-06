Balıkesir’deki kamu hastaneleri, özel hastaneler ve Aile Hekimliği birimlerinde başarılı emzirme uygulamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Altın Bebek Dostu İl’ plaketi verildi. Plaketi İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Semih Yılmaz aldı.

Sağlık Bakanlığı ve UNİCEF işbirliğinde temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olarak belirlenen ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Programı’ Balıkesir’de başarılı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Program kapsamında il genelinde 16 Kamu Hastanesinin 9’u, özel hastanelerin tamamı ve 399 Aile Hekimliği Biriminin 373’ü program kapsamında Bebek Dostu unvanı aldı. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Emzirme Haftası’ kapsamında ise Balıkesir’e Altın Bebek Dostu İl Plaketi verildi. 81 ilin İl Sağlık Müdürü ve Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlularının katılımı ile düzenlenen törende İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe ile Birim Sorumlusu Dr. Semih Yılmaz Balıkesir adına plaketi aldı.