Balıkesirspor Baltok’ta hazırlık maçları programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor Baltok’ta kamp döneminde oynanacak olan hazırlık maçlarının programı belli oldu.Balıkesirspor Baltok 12 Temmuz’da Bursaspor ile 25 Temmuz’da AFJET Afyonspor’la, 27 Temmuz’da Gazişehir...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor Baltok’ta kamp döneminde oynanacak olan hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Balıkesirspor Baltok 12 Temmuz’da Bursaspor ile 25 Temmuz’da AFJET Afyonspor’la, 27 Temmuz’da Gazişehir Gaziantep ile ve 30 Temmuz’da Bodrumspor’la karşı karşıya gelecek. Maçların tamamı Afyon’da oynanacak. Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ege turnuvasına katılacak olan Balıkesirspor Baltok, Altınordu, Altay ve AFJET Afyonspor ile 3-5 Ağustos tarihlerinde İzmir’de karşı karşıya gelecek.

Öte yandan sezon öncesi hazırlıklarını da ara vermeden sürdüren kırmızı-beyazlılar çalışmalarını Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nda yaptığı çalışma ile sürdürdü.