BALIKESİR:
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16 Ekim 2018 Salı 15:23

Balıkesirspor Baltok’un rakibi Pendikspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda bugün gerçekleştirildi. Balıkesirspor Baltok 4. Eleme Turu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından...

Balıkesirspor Baltok'un rakibi Pendikspor
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda bugün gerçekleştirildi. Balıkesirspor Baltok 4. Eleme Turu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Pendikspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak. Balıkesirspor Baltok bu turda karşılaşacağı Pendikspor’u evinde konuk edecek.

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası’na bu turda Spor Toto Süper Lig’den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu’nda mücadele edecek.
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