BALIKESİR:
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09 Ekim 2018 Salı 16:15

Bandırma limanından her gün 12 Ro-Ro gemisi kalkıyor

Balıkesir, Türkiye’nin sayılı limanlarından biri olan Bandırma Limanı’ndan her gün, 9 farklı firma, 12 RO-RO gemisi ile Bandırma-Ambarlı ve Bandırma-Tekirdağ yönlerine günde 10 sefer düzenliyor.İstanbul’dan sonra Marmara Denizi’ndeki...

Bandırma limanından her gün 12 Ro-Ro gemisi kalkıyor
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Balıkesir, Türkiye’nin sayılı limanlarından biri olan Bandırma Limanı’ndan her gün, 9 farklı firma, 12 RO-RO gemisi ile Bandırma-Ambarlı ve Bandırma-Tekirdağ yönlerine günde 10 sefer düzenliyor.

İstanbul’dan sonra Marmara Denizi’ndeki en büyük ikinci ve ülkemizin en büyük beşinci limanı konumundaki Bandırma Limanı’nda, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu içinde Anadolu’nun çeşitli merkezlerinden toplanan malların Avrupa’ya ulaştırılması düşünülüyor.

12 metre derinliğindeki liman, aynı anda 20 bin Grosston’a kadar 15 adet geminin aynı anda yükleme-boşaltma yapmasına olanak veriyor.
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