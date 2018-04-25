BALIKESİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:26

Bandırma’da 270 damızlık koç ve toklu açık artırma ile satıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde 270 damızlık koç ve toklu açık artırma ile satıldı.Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen ve et verimi yüksek olan merinos ırkı...

Bandırma'da 270 damızlık koç ve toklu açık artırma ile satıldı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde 270 damızlık koç ve toklu açık artırma ile satıldı.

Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen ve et verimi yüksek olan merinos ırkı koçlar, düzenlenen açık arttırma ile satıldı. 270 adet damızlık koç ve toklunun satışa sunulduğu açık arttırmada açılış fiyatları 2 bin 500 ile 3 bin TL arasında değişen hayvanlar, 15 bin TL’ye kadar yükselen fiyatlarla satıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinden gelerek açık arttırmaya katılan ve açık arttırmada en yüksek fiyatı vererek merinos ırkı iki adet koç alan Sabri Bay, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Hayvanlar çok güzel olduğu için, güzel bir ırk olduğu için, kan değişimi için bu işi yapanların buradan hayvan alması lazım. Kan değişimi ile buradan çok güzel hayvanlar elde ediyoruz. Bir tanesini 14 bin 500 TL’ye aldık, diğer hayvanı 11 bin 700 TL’ye aldık. Ama değer bu fiyatlar. Burada önemli olan para değil. Hayvanların ırk olması önemli. Çok güzel hayvanlar. Hayvanlara burada çok güzel bir şekilde üstüne düşerek yetiştiriyorlar. Temiz bir ırk olduğu için burasını tercih ediyorum" dedi.

Enstitü Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Yılmaz, "Bu yıl 75’ncisini düzenlediğimiz açık ihale ile koç satış etkinliğimize sabah 08.30’dan itibaren başladık. 270 hayvan satışa sunuldu. Bunların 200’ü merinos, 70’i kendi geliştirdiğimiz ırk olan Bandırma ırkı. Hayvanlar bugün satılacak. En pahalı iki hayvanımız Karacabey’den Sabri Bay tarafından satın alındı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Damızlıklarımızın gerçek değerini gösterdi. Saf merinos damızlığı bulabilecekleri, kayıtların tutulduğu en düzgün devlet işletmesi olmaktan hep gurur duyduk. Bunu da her yıl sayıyı daha da arttırarak ispatlamaya çalışacağız" diye konuştu.
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